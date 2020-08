Enorme surprise pour la rentrée sportive de la RTBF. L’émission dominicale « Le Week-end sportif » va disparaître et sera remplacée par une nouvelle formule. « On dit au revoir à cette émission mythique de la RTBF, lancée en 1967 et qui a été présentée par de grands noms comme Roger Laboureur, Frank Baudoncq ou Michel Lecomte », a annoncé Manu Debiève lors de la conférence de presse destinée à présenter la rentrée sportive du service public.

La raison de ce changement important ? « La manière de consommer le sport a évolué et nous décidons donc de proposer une nouvelle formule. Ce sera plus moderne, plus jeune, plus fun mais toujours aussi sportif, avec de nouveaux présentateurs », assure Manu Debiève. Le nom de ce nouveau programme, c’est « 100% sport », qui sera diffusé à partir du 27 septembre, tous les dimanches à 18h30 par Jérémie Baise, en compagnie de nouveaux visages : Duke Tshomba (basketball), Amal Amjahid (Jiu Jitsu), Eleonor Sana (skieuse handisport), Pholien Systermans (ex-nageur professionnel et participant à l’émission française Koh-Lanta).

L’autre grande nouveauté, ce sera l’apparition d’une émission digitale « 100% sport » de 4 minutes et 59 secondes sur l’actualité sportive de manière quotidienne. Rendez-vous le 27 septembre pour découvrir la nouvelle formule. Elle débutera le 29 août, à 19 heures et sera assurée par Benjamin Deceunick, David Bertrand et François Zaleski.

Enfin, il y aura aussi du changement à la Tribune. Le talkshow sera présenté par Benjamin Deceunick, entouré de nouveaux chroniqueurs, avec les arrivées de Swann Borsellino et Cécile De Gernier (ex-Anderlecht, Standard et Red Flames).