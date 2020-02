Professeur à Sciences Po, Clément Viktorovitch met "Les points sur les i", à 19h55, sur Canal+. Remarquable pédagogue, son décryptage des discours politiques séduit aussi les jeunes. Regard droit, diction parfaite et une esthétique de la rhétorique affichée sur des bagues à l’effigie de Marianne, d’Athéna, sur une chouette travaillée en pendentif… Clément Viktorovitch forme les élites de l’Ena, de l’Essec et même les colonels de l’École de Guerre. Docteur en sciences politiques, il est sorti de son amphithéâtre pour s’adresser à un large auditoire sur le web et dans les média tels que CNews.

Mouloud Achour recrute dans Clique, sa quotidienne en clair sur Canal+, cet "athée fervent". "Un bel oxymore" ne peut s’empêcher de noter cet enseignant de la rhétorique et de la négociation à Sciences Po. Depuis une dizaine d’années, Clément Viktorovitch réalise sur le web et à la télévision des audiences cumulées de rock star. Sa chronique consacrée à Julie Graziani et à la fenêtre d’Overton a atteint plus de 10 millions de vues.

La rhétorique et la négociation, ce sont…