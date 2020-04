L’excellent "Business Wars" est, désormais, traduit en français.

Les Américains sont les rois du business et ont des années d’avance dans le domaine du podcast. Une série "Made in US" sur la guerre des grandes marques ne pouvait laisser augurer que de belles promesses. Verdict ? Business Wars est de qualité. Ça tombe bien, le magazine Capital a décidé de traduire le podcast du studio Wondery en français.