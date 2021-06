Ils sont venus, ils sont tous là. Tous les humoristes d’aujourd’hui, ceux qui ont grandi avec lui, ceux qui apprenaient ses sketches par cœur sans vraiment comprendre ce qu’il racontait. Il y a ceux, aussi, comme Patrick Sébastien, qui l’ont connu et côtoyé. Il y a ceux qui ont tout aimé de lui, et d’autres qui éprouvent, pour certains aspects, une forme de retenue. Mais s’ils sont tous là, dans ce très beau théâtre parisien, c’est pour évoquer un homme disparu trop tôt, à 41 ans à peine. C’était il y a 35 ans : Coluche mourrait dans un accident de moto, dans le sud de la France, près de Grasse, laissant l’Hexagone (et bien plus loin) sous le choc.