La direction du Festival Séries Mania vient d'annoncer l’annulation de l’ensemble du festival (festival public, Series Mania Forum et Dialogues de Lille) qui devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille et dans la région Hauts-de-France.

Le couperet vient de tomber. “Chaque année depuis son installation à Lille, Séries Mania rassemble 80 000 festivaliers et plus de 3000 professionnels. Compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes et des nombreuses restrictions qui s'appliquent aux déplacements de nos participants français et internationaux, nous avons décidé d'annuler l'événement. C'est une décision difficile, en particulier pour notre public de festivaliers qui avait déjà massivement réservé ses places, mais qui s'impose compte tenu du contexte international actuel”, déclare Rodolphe Belmer, président de Séries Mania.

L'affiche du festival Séries Mania 2020. © Séries Mania 2020

Le président de la Région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, assure SERIES MANIA de son soutien total : “Je fais confiance à toute l’équipe de Séries Mania pour revenir dès 2021 avec une nouvelle édition toujours aussi populaire et ambitieuse.”

Laurence Herszberg, directrice générale, ajoute : "Cette saison 2020 de Séries Mania s’annonçait exceptionnelle et le très beau programme de cette année, ainsi que le plateau très riche de nos invités, en étaient la démonstration. Je remercie tous les créateurs, talents, scénaristes, producteurs et diffuseurs qui nous avaient fait confiance. Je remercie notre public lillois, des Hauts-de-France et de toute l’Europe, pour son enthousiasme et sa passion. J’ai une pensée également pour toutes les équipes du festival qui se sont investies pendant des mois sur cet événement. Je donne d'ores et déjà rendez-vous en 2021 au public, aux professionnels, aux décideurs politiques et de l'industrie, pour une nouvelle édition que nous nous efforcerons de tout notre coeur de rendre encore plus ambitieuse et rayonnante".

Espérant depuis plusieurs jours pouvoir réduire l'impact de l'épidémie et du confinement sur l'événement, le Festival cherchait la parade. Mais si les projections (dans de petites salles) pouvaient être envisagées, les rencontres professionnelles, masterclasses et séances de dédicaces étaient devenues inenvisageables. Ce mercredi matin, l'équipe de Séries Mania, comme celles du MipTV et de CanneSéries avant elle, a dû jeter l'éponge.