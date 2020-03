Coronavirus: comment les journalistes poursuivent leur travail malgré le risque © AP Médias & Séries Jacques Besnard

Désinfection des locaux, télétravail, perches sur le terrain… Tout est fait pour éviter la contamination. S’il est possible d’effectuer certaines tâches à distance, d’autres nécessitent, aussi, que le personnel soit présent dans les bâtiments. Outre la désinfection des locaux et du matériel, la distance de rigueur dans les open spaces, les rédactions ont mis en place des règles strictes afin que leurs collaborateurs se croisent le moins possible.