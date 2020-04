Entre les héroïnes "badass" de Killing Eve , les clandés torturés du Bureau des Légendes et les jeunes analystes paranoïaques de Condor, la suspicion semble s’immiscer partout. Filatures, algorithmes, surveillance des données personnelles, traquage et hacking : la menace terroriste est omniprésente, l’ennemi, tapi dans l’ombre, et l’hyper-vigilance est érigée en vertu.

Mais la préservation de la nation et le sauvetage de millions d’innocents autorisent-ils tous les excès et n’est-il pas forcément source de dérives ? Où est la limite de la liberté individuelle et de la surveillance d’État ? Comment accepter de viser un individu isolé dont on n’est pas sûr de la dangerosité ? Et, surtout, comment réagir face à une possible attaque terroriste ?