"Tomorrowland a fait preuve d'innovation et de flexibilité pour créer quelque chose au milieu de cette pagaille", a-t-elle commenté. Outre la pop star américaine, le festival anversois pourra compter sur des noms comme David Guetta et Dimitri Vegas & Like Mike.

"J'ai participé à toutes les éditions", rappelle le DJ français. "J'ai beaucoup de respect pour la créativité des organisateurs. C'est le seul festival qui a eu le culot d'essayer de créer un nouveau modèle artistique et économique dans cette situation."

"Tomorrowland Around the World" accueillera plus de 60 artistes, sur huit scènes différentes. Les détenteurs d'un billet pourront suivre l'événement en ligne sur leur ordinateur, smartphone ou tablette. L'organisation a prévu des décors typiques de Tomorrowland, créés grâce à des effets spéciaux et la technologie 3D.

"Notre objectif est d'offrir un événement du même niveau que les autres années. Il y aura même des choses que nous ne pourrions pas réaliser en vrai", annonce le fondateur du festival Michiel Beers.

Les tickets coûtent cependant beaucoup moins cher que d'habitude: 12,5 euros pour une journée ou 20 euros pour le week-end.