"Si vous ne voulez pas être spoilé, restez chez vous !", c'est le message d'une vidéo YouTube devenue virale.

Les consignes de confinement et de distanciation sociale sont respectées par une grande majorité des Belges. Il reste toutefois quelques indisciplinés qui mettent en danger les autres. Peut-être que cette vidéo les forcera enfin à rester chez eux.

Une vidéo YouTube postée par le compte Ads of Brands rappelle que "la meilleure manière d’empêcher la propagation du COVID-19 est de rester chez soi, mais que certaines personnes continuent de penser qu'ils peuvent sortir pour passer du bon temps". Elle annonce que Netflix a pris une "mesure extrême": placarder les panneaux publicitaires avec des informations relatives à ses séries les plus célèbres. Elle prévient : "Si le virus ne vous empêche pas de sortir, les spoilers vont le faire."

En réalité, aucune mesure n'a été prise par la plateforme. Il s'agit d'une fausse campagne de communication imaginée par Seine Kongruangkit et Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, deux étudiants de la Miami Ad School Europe à Hambourg, en Allemagne. Comme l'explique Forbes, ces deux étudiants sont rentrés à la maison la semaine dernière, en Thaïlande, et ont estimé que le gouvernement ne communiquait pas beaucoup sur la crise sanitaire actuelle. Ils ont donc imaginé une fausse campagne qui rappelle aux gens de rester chez eux. La vidéo est devenue virale et sert de publicité gratuite à la plateforme Netflix qui, selon Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo, a refusé la campagne publicitaire.