La chaîne privée RTL-TVI retransmettra ce lundi, de 13h30 à 19h00 et en direct, une émission intitulée "Belges à domicile vus du ciel" lors de laquelle un hélicoptère survolera Bruxelles et la Wallonie afin de montrer au public les messages d'encouragement de la population à destination des citoyens confinés et du personnel soignant.

Le week-end dernier, VTM avait organisé une opération similaire qui avait permis à la famille royale d'exprimer son soutien depuis le château de Laeken. Animée au sol par Maria Del Rio et Jean-Michel Zecca et dans les airs, à bord de l'hélicoptère, par Christophe Deborsu, cette émission spéciale proposera aux téléspectateurs de découvrir différentes initiatives citoyennes "pour rompre la monotonie du confinement et pour aider ceux dans le besoin", indique la chaîne privée dans un communiqué.

Par ailleurs, Sandrine Dans et Jacques van den Biggelaar iront à la rencontre des téléspectateurs aux quatre coins de la Wallonie et distribueront des oeufs en chocolat dans les homes pour apporter un peu de réconfort aux personnes âgées, commente Eddy Duhoux, attaché de presse.

"Grâce à la technologie, nous vous rejoindrons en direct un peu partout dans le pays et notre hélicoptère survolera vos maisons. L'occasion pour vous de manifester votre solidarité comme vous le souhaitez", ajoute encore RTL Belgium.

Le public est d'ailleurs invité à prévenir la chaîne par courriel à l'adresse helico@rtl.be s'il souhaite faire passer un message à l'antenne à cette occasion. "Toutes les actions et les messages de bienveillance sont les bienvenus", conclut la chaîne.

L'émission, diffusée sur RTL-TVI, fera aussi l'objet de décrochages réguliers tout au long de l'après-midi en radio sur Bel RTL. Enfin, le trajet de l'hélicoptère pourra être suivi en direct, au moyen d'une caméra embarquée, via la plate-forme RTLplay.