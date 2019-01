C'est une petite révolution dans le monde de la fiction. La plateforme Netflix propose depuis le 28 décembre le film "Black Mirror: Bandersnatch". Dans la continuité de la série axée sur les dérives des nouvelles technologies, ce long-métrage va plus loin en offrant au téléspectateur la possibilité d’interagir et d'influencer l'intrigue.

Une performance qui a demandé des efforts considérables pour un divertissement d'un nouveau genre. Dans deux vidéos, les acteurs, réalisateurs et producteurs expliquent la complexité du tournage d'une telle oeuvre. On y découvre notamment l'organigramme impressionnant qui représente toutes les possibilités de scénarii. "Ça a explosé de manière exponentielle", explique Charlie Brooker, scénariste et créateur de Black Mirror. "Ça a été un défi de tous les instants. A certains moments, c'était comme essayer de faire un rubik's cube dans sa tête, je me levais de mon bureau et allais marcher un peu en me tenant la tête".

"Un petit changement génére des modifications ici, et un autre petit changement a des conséquences ailleurs", complète Todd Yellin, de Netflix.

Pour les acteurs aussi, l'exercice était périlleux. "Il faut qu'ils sachent où en est leur personnage, tout en gardant à l'esprit que la veille, il était peut-être dans un tout autre espace temporel", reprend Charlie Brooker. "C'était vraiment dur de s'y retrouver dans les scènes qu'on tourne, car il y en a énormément".

Alors, ferez-vous les bons choix?