Fin de l'attente pour les (nombreux) fans de la série. HBO Max vient de révéler, via une bande-annonce léchée, la date de diffusion de la très attendue "Reunion" des amis campés par Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Et, bonne nouvelle supplémentaire, c'est pour très bientôt, puisque l'émission sera déjà sur la plateforme de streaming dès le 27 mai.

Dans plusieurs pays, de grandes chaînes se battent pour racheter le programme. On ignore s'il en est de même en Belgique, mais via Internet, beaucoup de petits malins trouveront certainement le moyen d'assouvir leur curiosité.

Il faut dire que HBO Max n'a pas lésiné sur les moyens pour transformer ces retrouvailles non pas en un nouvel épisode, mais en un événement amené à faire du bruit tout autour de la planète. Le casting des invités (annoncés) laisse pantois: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai. Et il pourrait encore y avoir des surprises.

HBO Max, qui compte désormais 44,2 millions d'abonnés, peut s'attendre à un record d'audience le 27 mai, Friends restant encore et toujours parmi les séries les plus populaires sur les petits écrans.