Un ado brillant dans une banlieue pauvre loin des clichés de Miami. Sur Be TV.

Homestead, une banlieue noire où pousse une jeunesse déshéritée grandissant le plus souvent sans père (mort ou démissionnaire) et sans réelle perspective d’avenir. Dans ce paysage désolé, David Young (Akili McDowell, vu dans Billions), élève mature et futé, fait office d’exception. Inscrit au collège pilote Galvin, il est promis à un avenir brillant, du moins s’il s’accroche à ses études et poursuit ses efforts.

Mais, entre son copain Seren (Nathaniel Logan McIntyre) qui cache de lourds problèmes familiaux et les mauvaises fréquentations de son quartier, il n’est pas simple de tenir le cap. Surtout lorsqu’à 14 ans on est coincé entre une mère ancienne alcoolique qui travaille trop et un petit frère GJ qui ne tient pas en place et n’a pas froid aux yeux.