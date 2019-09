Toujours à l'écoute de nos internautes, nous avons opéré de nombreux changements sur notre site.



Sachant que nos lecteurs étaient nombreux à vouloir lire plus d'informations économiques et financières, nous avons largement renforcé notre offre en la matière en lançant La Libre Eco, une plateforme entièrement dédiée à l'économie, sur laquelle sont proposés de nombreux articles sur la vie des entreprises et des start-up, le marché immobilier, les placements, les grandes tendances conjoncturelles... Mais aussi des conseils sur les finances personnelles : dans quels produits investir, est-ce le moment d'acheter un bien immobilier, quelles assurances choisir... La Libre Eco contient également des modules comparatifs ultra performants, des infos-services ainsi que de nombreuses chroniques d'experts.

© IPM Ce n'est évidemment pas tout. Afin d'améliorer le confort de lecture, nous avons opté pour une présentation plus claire et plus moderne des différentes pages de LaLibre.be. La structure du site est également simplifiée grâce à une modification des sections et du menu. Les articles, quant à eux, sont plus aérés. Et puisque, aujourd'hui, plus de 60% de nos internautes nous consultent sur mobile, nous proposons encore davantage de photos, vidéos, infographies, tweets et autres enrichissements dans nos articles. Le but : favoriser sans cesse le plaisir de naviguer sur La Libre.

Parce que nos lecteurs attendent aussi des productions plus originales, inattendues, voire décalées, nos journalistes vont dorénavant présenter chaque jour trois de ces sujets qui dénotent. Ils se trouvent dès à présent sur la page d'accueil, sous le titre "Les immanquables de La Libre".

© IPM Nos lecteurs sauront désormais qui sont les auteurs des articles qu'ils lisent au quotidien, car nous avons aussi développé des pages personnelles pour chaque membre de la rédaction contenant une biographie, une photo et tous les articles de chaque journaliste de La Libre.

A côté de ces toutes évolutions, nous souhaitons que nos internautes continuent à être les premiers et les mieux informés. Dès qu'un fait survient, nos journalistes ont à cœur d'apporter le plus rapidement possible les premières clés de lecture et de proposer des articles plus approfondis, à travers des analyses, décodages, interviews, reportages, éditos, billets d'humeur... Cette approche qualitative, dans l'ADN de La Libre Belgique, reste notre priorité !

En outre, dans les jours qui viennent, La Libre lancera ses nouvelles applications pour iPhone et iPad. Les apps android sont quant à elles déjà à jour, n'hésitez pas à les télécharger.





--> Vous avez des remarques ou suggestions ? Contactez Jonas Legge à l'adresse jonas.legge@lalibre.be