De la sandale en plastique à l’ULB, il n’y a (parfois) qu’un pas Médias & Séries Jacques Besnard

© D.R.

Dans Depuis quand, son programme court diffusé sur Canal Plus, David Castello-Lopes s’est amusé, sérieusement, à remonter le temps et parcourir le monde pour retrouver "l’origine des choses de la vie". En vrac, les Cahiers de vacances, le jingle de la SNCF, le café gourmand ou encore le surimi. Le Montois Florian Vallée (Les Combattants du poil sacré) a, quant à lui, décidé de se pencher plus longuement sur un objet qui fleure bon le sable chaud, les trous d’eau, les poursuites à vélos, et d’autres souvenirs moins sympathiques : les effluves insupportables du synthétique, les lanières trop serrées et les ampoules aux pieds. Ces bonnes vieilles sandales en plastique qu’on arborait, pas toujours fièrement, dans les nineties.