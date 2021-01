Le directeur de la rédaction de Paris Match Olivier Royant, figure emblématique du magazine, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 58 ans, l'Elysée rendant un vibrant hommage à un "témoin de son temps, oeil du monde".

"Olivier était un grand professionnel, sensible et son regard bienveillant sur les autres était rare (...) Il a assuré sa mission jusqu'au bout, merci à lui pour sa précieuse contribution au magazine", a souligné le groupe Lagardère dans un communiqué.

Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.

L'Elysée a publié un communiqué, adressant les condoléances d'Emmanuel et de Brigitte Macron à sa famille et évoquant "un témoin de son temps, oeil du monde surtout, conformément à la devise de sa maison: À Match, tout commence par une photo".

"Le président et son épouse saluent la carrière d'un journaliste d'une grande finesse, dont l'oeil et la plume savaient embrasser les enjeux contemporains, et qui manquera à la presse française, autant qu'il leur manquera à titre amical", souligne le communiqué.

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'université américaine Columbia, Olivier Royant avait commencé sa carrière en 1982 à Radio Gilda, une radio privée parisienne avant de rejoindre Paris Match en 1984.

Il aura été grand reporter, couvrant notamment la guérilla en Angola, les attentats de 1986, l'actualité politique française et les soubresauts de la guerre froide. Dans les années 1990, correspondant aux États-Unis du magazine, "il avait formé au journalisme le dernier des Kennedy, John, dont il devint proche, et auquel il consacra plus tard une biographie", rappelle dans son communiqué l'Elysée.

Selon le groupe Lagardère, "à la tête de sa rédaction, il n'a eu de cesse par la suite d'honorer la promesse légendaire de Paris Match, résumée par le célèbre slogan +le poids des mots, le choc des photos+ qu'il a su adapter aux évolutions du marché de la presse et aux attentes des lecteurs". Sous sa direction, le magazine a "conforté sa position parmi les plus grands magazines d'actualité au monde".

Son dernier entretien a été avec Barack Obama, fin novembre, à l'occasion de la sortie de ses mémoires.