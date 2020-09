Une page se tourne chez TF1: Jean-Pierre Pernaut a décidé de quitter le journal de 13h. Un poste qu'il occupait depuis 1988. Le présentateur a choisi de se diriger vers d'autres projets, comme il l'expliquait : "Je continuerai à animer nos belles opérations, on prépare un grand magazine sur les richesses de notre terroir, un nouveau programme digital, une nouvelle émission qui me ressemblera sur LCI."

Pour le remplacer, TF1 n'a pas encore fait son choix. Place donc aux rumeurs: qui va venir remplacer l'emblématique Jean-Pierre Pernaut ? Catherine Nayl, ancienne directrice de l'information de la Une entre 2009 et 2017, s'est exprimée à ce propos dans Le Parisien. Une chose est sûre, le choix s'annonce compliqué. "Avoir un jour à choisir un successeur à Jean-Pierre était ma hantise quand j'étais chez TF1. Je lui disais régulièrement d'attendre que je sois partie pour s'en aller, plaisante-t-elle. "La mission de Thierry Thuillier (NDLR: directeur général de l'information sur TF1) est très difficile"

La continuité ?

Le choix s'annonce difficile car le défi du remplaçant s'annonce énorme. Six millions de Français étaient scotchés devant la télévision tous les jours à 13h. Pour la continuité qu'il représente, le nom de Jacques Legros revient assez souvent. Un peu moins connu que son collègue, il est le joker habituel de JPP lors du 13h. Seul souci, avec ses 70 ans le 25 juillet prochain, il ne représente pas un choix d'avenir. En revanche, pour assurer un intérim assez court, il connaît la maison et a du métier.

Autre élément made in TF1: Julien Arnaud. Le journaliste de 46 ans est le remplaçant attitré de Gilles Bouleau pendant ses congés et serait partant pour reprendre le poste.

Deux autres noms féminins reviennent avec insistance: Audrey Crespo-Mara mais surtout Dominique Lagrou-Sempère. Cette dernière connait très bien JPP pour avoir animé le magazine "Au coeur des régions" sur LCI avec lui. Cette proximité ferait d'elle une favorite naturelle.

Autre membre important du PAF français et de la Tour TF1: David Pujadas (LCI, 55 ans), qui serait très intéressé. Pascale de La Tour du Pin aussi convoiterait le poste. Selon Le Parisien, le 13h lui aurait même été proposé lors de son transfert en provenance de BFMTV en 2017.

Le changement de style ?

L'autre solution pour Thierry Thuillier serait de trancher avec le style de JPP. A ce jeu-là, le nom le plus étonnant n'est autre que celui de... Denis Brogniart ! Cette étonnante révélation est sortie hier sur le site internet jeanmarcmorandini.com. Après l'annonce du départ de Pernaut, l'animateur de Koh-Lanta avait tenu à féliciter JPP. "Surpris par ta décision Jean Pierre. Mais heureux que tu choisisses le moment de ton départ. Tu es le meilleur, tu as inventé ton journal et tu es le seul, tu le présentes sans prompteur tu es le seul, et cela fait 33 ans et tu es encore le seul. Bon vent mon ami" a-t-il écrit avec beaucoup de sympathie.

Indéniablement, cela signifierait un très gros coup pour la chaîne qui mettrait en avant l'une de ses stars. Adoré et proche du public, il pourrait être une alternative plus que satisfaisante à l'indéboulonnable Jean-Pierre Pernaut. Seul hic: choisir c'est renoncer. Qui pour remplacer le célèbre présentateur de l'émission Koh-Lanta? Ce programme phare risquera-t-il de perdre de sa superbe en laissant partir celui qui l'incarne le mieux? Rien n'est moins sûr.

Au niveau de la concurrence, d'autres noms sont cités comme celui de Thomas Sotto. Le journaliste anime tous les soirs le journal de RTL et assure l'intérim lors des congés de Laurent Delahousse sur France 2. Christophe Delay et Alain Marshall, deux indéboulonnables de chez BFMTV, sont également sur les rangs pour leur forte proximité avec la France des terroirs, selon Le Parisien.

Le patron de l'information devrait arrêter son choix en octobre et le suspense reste total !