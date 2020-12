Ce vendredi, le journaliste de 70 ans présentera son derniersur TF1.

Avec lui se termine certainement l’ère des présentateurs vedettes du JT de TF1. Après Patrick Poivre d’Arvor, en 2008, et Claire Chazal, en 2015, c’est à Jean-Pierre Pernaut, véritable dinosaure du PAF, de tourner la page du JT, et plus particulièrement du 13 heures, qu’il a présenté pendant 33 ans et auquel il a donné sa renommée.