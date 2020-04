Comme nous vous l’annoncions le 25 mars dernier, la RTBF va proposer un contenu éducatif inédit aux élèves de primaire confinés à la maison. A partir de ce lundi 6 avril, le rendez-vous est fixé à 15h sur Ouftivi. Drôle de date, évidemment, puisqu’elle coïncide avec le début du congé de Pâques (ou de printemps) mais, en ces temps de confinement, ces 20 minutes de cours proposés trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) seront une bonne manière de (re)voir certaines matières de façon ludique et adaptée. Une initiative mise en place en collaboration étroite avec la Fédération Wallonie-Bruxelles à destination des enfants âgés de 6 à 12 ans.

Pour rappel, France 4 a lancé le même type d’initiative depuis le 23 mars dernier en ciblant les élèves par tranches d’âge : primaire le matin (9 à 10h), collégiens (14h) et lycéens (15h) l’après-midi. Mais ce sont de vrais professeurs (30 à 45 minutes de français, 30 à 45 minutes de mathématiques) qui donnent cours face à la caméra.

L'offre renforcée d'Ouftivi



Intitulé Y’a pas école, on révise le programme proposera des contenus de français, de math et d'éveil entrecoupés de séquences ludiques et instructives. Le but n'est pas d'enseigner de nouvelles matières mais d'insister sur certaines difficultés rencontrées par les élèves comme l'ont constaté leurs professeurs.

C’est Gwenaëlle Dekegeleer qui fera la classe. La journaliste ne s’improvise pas professeure puisqu’elle s’appuiera sur des fiches pédagogiques concoctées par des inspecteurs et des professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Ce sont ces fiches, préparées en fonction des trois degrés du primaire et disponibles sur le portail e-learning de la FWB, qui alimenteront les émissions sur Ouftivi et Auvio. Le ton choisi est plutôt ludo-éducatif, à savoir qu’il s’insère dans l’offre destinée aux enfants entre C’est (toujours) pas sorcier, Il était une fois la vie et Les Niouzz...

Ces programmes de 20 minutes, entrecoupés de séquences ludiques, ont été réalisés en mode « télétravail » à savoir qu’ils sont filmés depuis le domicile de la journaliste. On pourra aussi les regarder en différé, au moment de son choix, sur la plateforme Auvio.

Mouscronnoise passée par l’Ihecs, Gwenaëlle Dekegeleer est bien connue des enfants pour avoir longtemps présenté Les Niouzz, le journal des enfants qui a récemment fêté ses 20 ans à la RTBF.