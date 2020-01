Ce mercredi soir, Margaux est devenue la candidate qui a remporté le plus d'argent dans l'émission présentée par Nagui.

Alors qu'elle comptait 404.000€ et 41 participations avant la première émission diffusée ce mercredi, Margaux a réussi à gagner 20.000€, portant son total à 424.000 euros (et 42 victoires). Dans la foulée, elle a remporté une 43e victoire, égalisant ainsi Kevin, et ajoutant 1.000€ à sa belle cagnotte.

Après sa 41e participation, elle ne pointait qu'à 6.000 euros du record établi par Kevin en 43 victoires, l'ancien N.1 du classement des candidats ayant le plus gagné dans N'oubliez pas les paroles. Elle aura finalement eu besoin de sa 42e sortie pour battre l'ancien champion.

Ce jeudi 23 janvier, elle tentera donc de porter son nombre de victoires à 44 et devenir, sans conteste, la meilleure candidate de l'émission.

Au chômage, elle étudiait

Dans Femme Actuelle, Margaux expliquait qu'elle a appris ses chansons lorsqu'elle était au chômage. "J’ai appris 750 chansons dont 500 que je pense connaître par cœur. Je ne sais pas comment j’ai fait pour stocker autant de chansons dans mon cerveau. Mais ça a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent."

La championne a d'ailleurs dévoilé la technique qu'elle utilisait pour mémoriser autant de paroles: "J’écoute les chansons, et je les réécris sur mon écran pour les mémoriser. Plus on fait travailler la mémoire, plus c’est facile. Maintenant, je mets à peine dix minutes pour apprendre une chanson. Même la nuit, j’en rêve…", confiait-elle.

Elle, qui avait déjà participé à l'émission avec moins de succès, est revenue en force: "C’est tellement au-delà de mes espérances. Mon espérance, c’était déjà d’avoir le micro dans mes mains, quoi"

Où s'arretera-t-elle?