Le Musée des Arts forains est un lieu de poésie unique, qui se visite. À Paris, dans le quartier de Bercy, il abrite la reconstitution d’une fête foraine dans les années 1900 : manège de chevaux de bois, manège de vélocipèdes, jeu de massacre, jeu de force… et le carrousel Hippo-Palace. "Considéré par la communauté patrimoniale française comme le plus beau carrousel au monde, l’Hippo-Palace est également le plus grand (16 m de diamètre) et le dernier de sa génération encore existant. II est paré de carrosses de pouvoir, réalisés à l’image de ceux utilisés pour les couronnements ou des parades triomphales des rois, et de quadriges, terme romain qui désigne les quatre chevaux de front attelés aux chars dans les courses du stade, détaille le Musée des Arts forains. À son apogée à l’ère de la Belle Époque, la fête foraine émerveille. Des foules qui ne connaissent encore ni la télévision, ni l’explosion du tourisme, découvrent les curiosités venues des cinq continents offertes en spectacle."

Fontenoy, Ménard, et Werber

Dans ce lieu de fête, des personnalités tenteront de vendre au meilleur prix des objets au profit d’associations qu’elles soutiennent.

La navigatrice Maud Fontenoy viendra vendre son compas de navigation pour sa fondation, qui s’occupe de la préservation des océans. Malika Ménard, Miss France 2010, apportera un jeu ancien, le Jeu de la grenouille, pour l’association, "CéKeDuBonheur" qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés. L’écrivain Bernard Werber viendra vendre un tableau représentant la couverture de son livre L’Empire des anges au profit de l’association Laurette Fugain qui lutte contre les leucémies.

Aux côtés de Sophie Davant, l’animatrice de l’émission, les acheteurs connus de l’émission quotidienne ouvriront leur porte juste derrière ce prime. "Chaque acheteur emblématique de l’émission va dévoiler pour la première fois ‘son’ trésor sous l’œil bienveillant de Sophie Davant. Tous ces objets ont un point commun : ils symbolisent un moment essentiel de la vie personnelle ou professionnelle d’Anne-Catherine Verwaerde, Caroline Pons, Diane Chatelet, Stéphane Vanhandenhoven, Damien Tison, Julien Cohen et Gérald Watelet. C’est l’occasion de découvrir des objets d’exception et de faire plus ample connaissance avec chacun de nos acheteurs, de visiter leur maison, de découvrir leurs passions, les membres de leur famille…", promet France 2.