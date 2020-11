Femme, Arabe, Noir : les minorités (in)visibles à l’écran Médias & SériesInterview Karin Tshidimba

© D.R

Ils sont partenaires dans la série "Invisible" et jouent aussi au théâtre et au cinéma. Comment parvenir à changer la donne et à vivre son métier pleinement en tant que comédien(ne) issu(e) d’une minorité ? Discussions avec les acteurs belges Myriem Akheddiou et Roda Fawaz.