"Formula 1 : Drive to survive" : les yeux dans les pneus Médias & Séries Jacques Besnard

© D.R.

On a deux abrutis qui pilotent pour nous. C’est inacceptable." Cette "punchline" balancée, dès le teasing, par l’un des membres d’une des écuries de Formule 1, nous a rassurés d’entrée. On craignait, évidemment, que Formula 1 : Drive to survive , série documentaire réalisée par Netflix en collaboration avec la Formula One Management (qui s’occupe entre autres de la communication de la Formule 1), ne soit qu’une longue suite de spots publicitaires. Des capsules lisses destinées à ne vanter que les mérites de ce sport automobile décrié pour son manque de suspense et son empreinte écologique. La série documentaire fait, bien évidemment, la part belle à la F1, mais n’élude en rien les embrouilles d’un milieu qui, il faut l’avouer, s’y prête bien.