C’est ce qu’il convient d’appeler un joli cafouillage.

Ou un fiasco. Ou se tirer une balle dans le pied. France 2 devait dévoiler à 20 h 50 la chanson qui doit défendre les couleurs de la France lors de l’Eurovision organisé à Rotterdam. Si l’on connaissait déjà l’interprète, Tom Leeb, le fils de Michel Leeb, le mystère planait sur la chanson qu’il défendrait. Curieusement, la direction de France Télévisions a auparavant dévoilé les coulisses de ce choix dans les pages du Parisien qui depuis dimanche midi proposait le titre en écoute en ligne. On se demande dès lors quel était encore l’intérêt du rendez-vous de 20 h 50 sur France 2. Pour la petite histoire, la chanson s’appelle "The Best Of Me". Elle a été composée par un trio suédois et adaptée en français par Tom Leeb et Amir.