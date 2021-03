En France, le nom de Gisèle Freund évoque de célèbres portraits d’André Malraux, Colette, Jean Cocteau, Marguerite Duras, James Joyce, Virginia Woolf ou François Mitterrand. Tout une galerie en couleurs ou en noir et blanc, qui ne peut résumer à elle seule l’œuvre et la carrière de cette photographe, sociologue et écrivaine d’origine allemande. En Allemagne, Gisèle Freund a également laissé dans l’inconscient collectif l’image d’une photographe politique. Mais ce n’est pas encore suffisant.

