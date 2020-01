La lutte entre la vie et la mort, les conséquences d’un accident banal ou d’un mal inconnu, la ronde des parents angoissés, des infirmières dévouées et du médecin plein d’humanité… Ces contours bien connus font le succès des séries médicales, depuis des décennies, mais force est de constater qu’ils peinaient à faire vibrer les foules, depuis le formidable coup de poker d’Urgences entre 1994 et 2009.