Le reporter Hugo Clément a été arrêté lundi aux alentours de 7h, pour intrusion sur voie de chemin de fer du terminal charbonnier d'Abbot Point en Australie, peut-on lire sur le site de la chaîne ABC.

Sur son compte officiel Instagram, le journaliste a dévoilé les circonstances de son arrestation. Alors qu'il réalisait un reportage pour la nouvelle émission de France 2, "Sur le front", les forces de l'ordre australiennes sont venus arrêter l'équipe de télévision. "Sans motif", précise-t-il. L'un d'eux, Clément Brelet, a notamment été menotté, comme le montrent les images relatées par Hugo Clément.

"Cette intimidation ne nous empêchera pas d'enquêter"

Cette enquête du journaliste est consacrée à une "action de blocage d'un port de charbon par un groupe de militants écologistes". "Ces activistes s’opposent à la construction de l’une des plus grandes mines de charbon de l’histoire dans l’état du Queensland. Selon eux et de nombreux scientifiques, cette mine est une menace supplémentaire pour la grande barrière de corail, déjà fragilisée par le changement climatique. 50% des coraux de ce site exceptionnel sont morts ces 30 dernières années et ils pourraient avoir totalement disparu d’ici 2050", explique-t-il en légende de sa publication Instagram.

Les journalistes ont été relâchés sous caution, avec interdiction de se rendre dans un rayon de 20 kilomètres du site, d'après ABC. L'équipe devra comparaître devant le tribunal à Bowen le 3 septembre prochain, mais malgré tout, Hugo Clément ne compte pas abandonner son travail journalistique: "Cette intimidation ne nous empêchera pas de continuer à enquêter sur les dangers qui menacent la grande barrière de corail et les océans".