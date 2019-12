C'était le 17 décembre 1989, soit il y a 30 ans jour pour jour, que les Simpson débarquaient à la télévision américaine, sur la Fox. Pour leur anniversaire, nous avons pointé 10 choses à connaître sur ce dessin animé.

Si cette famille jaune est rapidement devenue une institution aux Etats-Unis et en Europe, c'est parce qu'elle dénonce dans chaque épisode le mode de vie américain. Au travers de situations souvent cocasses, Matt Groening, son créateur, s'est souvent employé à énoncer des problèmes et des vérités dérangeantes. Politique, économie, société... ; aucun sujet n'a été oublié, pour le plus grand bonheur des fans.

Les prénoms des Simpson n'ont pas été choisis par hasard

Homer, Marge (Marjorie), Bart, Lisa, Maggie (Margaret)... Ces prénoms ne viennent pas de nulle part. Matt Groening a en effet choisi de les appeler comme les membres de sa propre famille. Vous aurez noté qu'il n'y a pas de "Matt" dans cette histoire. Tout simplement parce qu'il a choisi de remplacer son propre prénom par... Bart, qui s'appelle d'ailleurs en réalité Bartholomé.

Les initiales de Matt Groening sont cachées sur Homer

Les avez-vous trouvées? Il y a un "M" sur le côté de ses cheveux et un "G" dans son oreille.

Le tableau noir de Bart Simpson

Si vous êtes fan du dessin animé, il ne vous aura pas échappé qu'à la fin du générique, Bart Simpson, puni par sa maîtresse, est contraint de recopier des lignes de texte au tableau. Si vous aviez peut-être remarqué que le texte changeait à chaque épisode, vous ne saviez peut-être pas qu'il était parfois rajouté en toute dernière minute. De cette manière, les créateurs pouvaient réagir à de l'actualité chaude, même si l'épisode était dessiné depuis plusieurs mois déjà. Pour les curieux, voici une liste de toutes les phrases écrites au tableau, épisode par épisode.

Les Simpson sont jaunes pour une bonne raison

Leur couleur si particulière a longtemps été un mystère. Mais l'une des explications les plus répandues veut que Matt Groening ait fait ce choix car il ne souhaitait pas de démarcations entre le visage et les cheveux de Bart et Lisa. Il a donc tout naturellement opté pour une peau jaune et des cheveux blonds. Et, étant donné que la couleur jaune attire directement l'oeil du spectateur, c'était tout bénéf pour les créateurs du dessin animé.

Les Simpson ont une particularité physique en commun avec... Mickey

Tous ces personnages fictifs n'ont pas cinq doigts mais quatre ! Les seuls personnages des Simpson qui ont cinq doigts sont Jésus et Dieu.

Les Simpson détiennent plusieurs records

En plus d'être la série animée la plus longue à avoir été diffusée en prime, elle détient également le record de la série ayant "invité" le plus de personnages célèbres. Il faut dire qu'en tant que caricature de la société, les Simpson se sont souvent moqués de personnages connus ayant fait la Une de l'actualité.

Le vocabulaire des Simpson est entré dans le langage courant



Il suffit qu'une expression soit répétée par une figure emblématique à plusieurs reprises à la télévision pour qu'elle commence à s'étendre à toute la population. Les Simpson n'ont pas fait exception. Ainsi, l'expression favorite d'Homer lorsqu'il est contrarié "D'oh" ("T'oh" en français), a fait son entrée dans le dictionnaire anglais, l'Oxford English Dictionary. D'autres expressions créées exclusivement pour la série ont également été reprises par des journalistes ou des personnalités publiques.

Les Simpson ne se sont jamais rendus en Belgique

Au cours des plus de 600 épisodes de la série, les Simpson ne sont pas restés à Springfield, leur ville d'origine. Ils ont ainsi parcouru le monde et exploré une trentaine de pays. Alors que la France est le pays étranger qu'ils ont le plus visité, ils n'ont jamais cru bon de faire un saut jusqu'en Belgique. Mais que les patriotes se rassurent, ils ont quand même parlé de notre pays à plusieurs reprises, en vantant notamment la qualité de nos gaufres.

Les Simpson ont prédit plusieurs choses... mais pas l'élection de Trump

A force de vouloir caricaturer l'actualité et imaginer des situations impossibles, les Simpson sont parfois tombés juste. Ils ont ainsi prédit la création de l'Apple Watch ou du Face Time. Mais, contrairement à ce que beaucoup prétendent sur le web, ils n'ont pas prédit l'élection de Donald Trump. S'ils l'ont bel et bien caricaturé à de nombreuses reprises, ils ne l'ont jamais imaginé devenir président avant qu'il ne se présente officiellement comme candidat. Les images qui circulaient à l'époque étaient des fakes.

Il n'a jamais été question de faire disparaître Apu

Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes s'offusquent régulièrement des stéréotypes racistes véhiculés par Apu, le seul personnage indien de la série. A tel point qu'en 2018, une rumeur insistante voulait que les créateurs aient décidé de le faire disparaître pour mettre fin à la polémique. En réalité, il est apparu que cette rumeur était née suite à une déclaration d'un producteur, Adi Shankar, qui n'était toutefois pas le producteur du dessin animé. Al Jean, l'un des producteurs des Simpson, était alors intervenu pour rétablir la vérité.