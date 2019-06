Le régime chinois aura tout fait que pour la planète entière oublie ce 4 juin 1989 : censure totale d’Internet et interdiction de commémoration. Raison de plus pour regarder Liu Xiaobo, l’homme qui a défié Pékin, un portrait à vif du dissident chinois au cœur du mouvement de la place Tian’anmen marquée par le massacre dans la nuit du 3 au 4 juin, il y a 30 ans. En partant de son interview qui a valeur de testament - donnée en 2008 à François Cauwel, à l’occasion des JO de Pékin - Pierre Haski, journaliste et chroniqueur géopolitique pour le 7/9 de France Inter, a retrouvé ses proches et sa veuve, la poétesse Liu Xia, exilée en Allemagne. Hommage à un homme puissant par son rayonnement.

