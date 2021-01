Ce jeudi, Inès Léraud aurait dû comparaître devant un tribunal face à Jean Chéritel. Le grossiste en fruits et légumes breton avait été épinglé dans un article publié sur le site d’information Basta mag intitulé : "Travail dissimulé, fraude sur les étiquettes, les multiples abus d’un groupe agro-industriel breton". Il y a un an, Christian Buson, directeur d’un "bureau d’études en environnement", le GES, avait jeté l’éponge dans les mêmes circonstances, après la publication de sa BD publiée avec le dessinateur Pierre Van Hove : Algues vertes, l’histoire interdite (éditions Delcourt, 160 pp., 19,99 €). Deux procès en diffamation pour deux abandons. Et beaucoup de questions…

Comment êtes-vous arrivée à enquêter en Bretagne ?