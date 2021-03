Dans It’s a Sin , mini-série en 5 épisodes, l’émotion naît de la complicité rapidement tissée avec les différents protagonistes : le chanteur Olly Alexander, Lydia West (Years and Years), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Keeley Hawes (Bodyguard) ou encore Stephen Fry. Un témoignage d’autant plus touchant qu’il permet de mettre des visages sur cette génération de vingtenaires dont les rêves ont été brutalement fauchés. Des destins originaux et souvent flamboyants servis par une bande-son de feu : les Pet Shop Boys, OMD, Soft Cell, Erasure, Kim Wilde, Eurythmics…