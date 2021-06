Ce dimanche soir, en compagnie d'Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse animait sur France 2 l'émission qui faisait le point sur les résultats des élections régionales et départementales.

Mais Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, et Olivier Faure, député du Parti socialiste, ont énervé l'animateur qui tentait de reprendre le contrôle d'un débat cacophonique. Ses tentatives - "On y revient dans un instant", "on va faire un point" et "s’il vous plaît" - n'y changeant rien, Laurent Delahousse a fini, excédé, par lâcher un "Ça fait longtemps que je n’avais pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français, de plus en plus". L'animateur faisant ici allusion au taux d'abstention massif lors de ce premier tour des élections.

Une réaction qui a vite tourné au buzz sur les réseaux sociaux.