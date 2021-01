Aline Panel, présidente d’Authentic Prod et productrice, a porté l’adaptation réussie de la série américaine This Is Us : Je te promets . L’histoire d’une famille de triplés, singulière, qui évolue dans la France des quarante dernières années, servie par Camille Lou et Hugo Becker (les parents), Marilou Berry, Guillaume Labé ou Narcisse Mam (les enfants). Une série audacieuse en douze épisodes, qui soulève des questions sur la famille, la fratrie, le vivre-ensemble, ou l’intégration. La série sera, aussi, diffusée sur TF1 à partir du 1er février.