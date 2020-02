Arte lance "Echoes with Jehnny Beth" pour mettre en avant des groupes indépendants.

La chanteuse et comédienne Jehnny Beth lance sa propre émission musicale. Dotée d’une belle énergie, Echoes with Jehnny Beth propose trois concerts et provoque le débat entre trois groupes qui se répondent. La chanteuse de Savages prépare aussi la sortie de son premier album solo, le 8 mai, To love is to live, et sera, fin juillet, à l’affiche du film Kaamelott.