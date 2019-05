"Le cordon sanitaire devrait également s’appliquer aux humoristes, confesse Jérôme De Warzée, présentateur du Grand Cactus, l’émission humoristique la plus regardée en Belgique francophone. Nous, on le garde car, artistiquement, on estime que Tom Van Grieken et Filip Dewinter ne nous font pas suffisamment rire pour les personnifier à l’antenne."

(...)