À chaque saison de The Voice, la plus belle voix, son lot de surprises. Et, Jim Bauer fait partie des très belles de cette année. Dès les Auditions à l’aveugle, le chanteur de 29 ans, ancien guitariste de Bristol, a épaté les coachs en reprenant, avec énormément d’émotion et une voix étonnante, It’s a Man’s Man’s Man’s World de James Brown. Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine se retournent. Le jeune homme a d’ores et déjà gagné son ticket pour la suite de l’aventure.

Au moment de choisir une équipe, celui-ci se tourne naturellement vers l’interprète des "Yeux revolver ". "J’avais plus d’atomes crochus avec les goûts artistiques et la façon de travailler de Marc Lavoine. Il ne me demande pas de travailler que ma voix, il pense aussi à la façon de présenter la chanson. Ce côté metteur en scène me plaisait beaucoup. Voilà pourquoi je l’ai choisi", explique Jim Bauer au cours d’une longue interview accordée à La Dernière Heure.