Le 3 juillet 1971, Jim Morrison est décédé à 27 ans. Au même âge que Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse ou encore Brian Jones. Pour commémorer les cinquante ans du décès du "Roi Lézard", Arte programme une soirée spéciale avec un documentaire narré par Johnny Depp (When You’re Strange à 23 h 20), un concert du groupe de L.A. à l’île de Wight (00 h 45), précédés par Jim Morrison, derniers jours à Paris (dès 22 h 25). Entretien avec le réalisateur belge Olivier Monssens (Marcel Superstar , Disco Europe Express, High Energy - le disco survolté des années 80…) pour parler de son docu de 52 minutes diffusé ce soir sur Arte (22 h 25), rediffusé sur La Trois (23 h 45) et disponible sur Arte.tv et Auvio.