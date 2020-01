S’il y a bien une personnalité de RTL-TVI que l’on ne voyait pas quitter le navire, c’était elle. Après dix-sept ans de bons et loyaux services, Julie Taton a décidé de faire ses adieux à la chaîne privée. Son statut d’indépendante forfaitaire a pris fin début janvier chez RTL Belgium. Contactée par nos soins, la grande boîte de l’avenue Georgin nous le confirme : " Julie Taton a, en effet, décidé de partir. Il n’est toutefois pas exclu que l’on retravaille avec elle un jour, mais sous forme de projets à durée déterminée. En tout cas, notre porte sera toujours ouverte pour elle ", déclare RTL Belgium. " Julie a beaucoup d’activités sur le côté. Son départ n’est donc pas une surprise pour nous. "

De son côté, Julie Taton joue aussi la carte de la transparence. " J’ai décidé de quitter RTL pour me concentrer sur de nouveaux projets, qui verront le jour très prochainement ", nous confie celle dont l’absence à l’antenne lors des fêtes de fin d’année en a étonné plus qu’un. Il faut dire que ces derniers mois l’animatrice n’avait plus trop de projets à se mettre sous la dent chez RTL Belgium. Entre les rares numéros de La Décision, co-présentés avec Thomas Van Hamme, quelques événementiels et la traditionnelle soirée du Télévie, l’animatrice se faisait plutôt rare à l’antenne.

(...)