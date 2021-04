Huitième semaine dansA l'ouverture de l'épisode, tout le monde discute de la fameuse trahison de Vincent au conseil de la veille. S'il regrette d'avoir traité son camarade", Thomas ne cache toutefois pas sa déception. "", dit-il. De son côté, Mathieu aussi n'arrive pas à avaler le coup de l'ancien Jaune. "", déclare-t-il, choqué.

Même lieu, autre ambiance. Chez les ex-Rouges, l'acte de Vincent est salué. Les aventuriers sont même admiratifs du courage de l'ancien Jaune. Leur objectif désormais? Tenter de faire tomber Mathieu et Myriam, les "anciens jaunes vengeurs". Sans Shanice, "la reine des abeilles chez les Jaunes", "le vent va tourner", ajoute Lucie.

Villa avec douche, vêtements propres et buffet à volonté, la récompense de l'épreuve de confort fait saliver les aventuriers encore en lice. Après avoir reçu des excuses de Thomas, Vincent est sélectionné, par tirage au sort, pour former une équipe. Magali, de même. Sans surprise, l'épreuve de confort se retrouve avec une équipe d'ex-Rouges et une équipe d'ex-Jaunes.

Ecartée par ses camarades, Lucie ne participe pas à l'épreuve. Elle se retrouve toutefois avec un indice qui lui permettra de trouver une arme secrète. L'aventurière n'a pas dû chercher longtemps pour trouver son trésor. Il s'agit du "détournement", une arme secrète lui permettant de choisir un vote au prochain Conseil et de le retourner contre quelqu'un.

Gagnants de l'épreuve de confort, les ex-Jaunes savourent leur récompense comme "une grande famille", lance Thomas. La complicité et la sérénité semblent, en effet, être de retour parmi les aventuriers. Ce qu'ils ignorent, c'est que Lucie, ex-Jaune, se sent de moins en moins à sa place et tend à rejoindre l'alliance des ex-Rouges...

Après une épreuve d'immunité remportée par Laetitia et Maxine, toutes deux immunisées, les aventuriers devront choisir contre qui voter. Vincent n'hésite pas à dire ce qu'il pense de Thomas et Myriam qu'il qualifie d' "hypocrites". Selon lui, depuis que Shanice a été éliminée, ils essayent de se rapprocher de lui. Un sentiment partagé par d'anciens Rouges et notamment par Magali qui pense que Myriam a vraiment besoin d'une remise en question.

Il est l'heure de passer au Conseil du camp réunifié. Aucune arme secrète n'est jouée. Avec la majorité des votes contre elle, c'est Myriam qui est éliminée. "J'ai l'impression d'avoir vécu avec des hypocrites pendant des semaines", dit l'aventurière qui donne son vote noir à Thomas.