Le premier épisode des'est soldé par l'élimination de Sylviane, La mauvaise prestation de la maître-nageuse lors de l'épreuve d'immunité a eu raison de la durée de son aventure. Au lendemain du conseil, une autre aventurière est toutefois au centre de la discussion chez les Toa. Aurélien: Laetitia, co-capitaine des Jaunes. Cette dernière a déclaré, devant Denis Brogniart, qu'elle ne se sentait pas écoutée par son équipe car elle était une femme. Des propos qui déplaisent aux trois hommes. Selon eux, l'aventurière aurait dû partager son ressenti avec l'équipe avant d'en parler au Conseil et, surtout, elle devrait s'imposer davantage.

Epreuve de confort : Aurélien, seul capitaine à bord

L'épreuve de confort de la semaine est celle, bien connue, du radeau. Cette année, une difficulté se rajoute toutefois. Les aventuriers devront construire un radeau mais également une pirogue. Chez les Jaunes, tout le monde se repose sur Aurélien. "C'est une encyclopédie donc on va le laisser guider", lance Thomas qui a, quand même, demandé de l'aide à Laetitia. Mais, en vain... "Elle nous reproche de pas l'écouter et quand on lui demande, elle ne sait pas. Elle ne fait pas son rôle de chef", dit l'aventurier, agacé.

Les Toa peinent à construire le radeau. Celui-ci prend l'eau malgré les efforts de l'équipe. "Il faut augmenter la flottabilité, c’est le seul moyen !', lance Aurélien. Malgré quelques réticences, l'équipe suit les conseils du capitaine et renforce le radeau avec des bambous. Pour les Jaunes qui n'ont toujours pas de feu et qui n'ont pas mangé depuis des jours, gagner cette épreuve est primordial.

De leur côté, les Rouges, en parfaite cohésion, semblent maîtriser la construction du radeau. Plusieurs aventuriers s'illustrent par leurs compétences. Hervé organise très vite les groupes et Magali propose de mouiller la corde pour que les noeuds soient plus solides.

"C'est une machine de guerre!"

Le lendemain, l'épreuve de confort démarre sans Laure qui a tiré la boule noire. Les Jaunes remportent finalement l'épreuve en ramenant leurs sept sacs de l'autre côté de la plateforme grâce à leur radeau. "C'était une épreuve éprouvante. Il fallait vraiment s’arracher. Et, on l’a fait", dit Mathieu. Avec cinq sacs ramenés, les Rouges perdent leur première épreuve. Arnaud se dit "frustré".

Les gagnants n'ont pas une mais deux récompenses. Ils gagnent un poisson polynésien de 3 kilos et... une nouvelle recrue! Contre toute attente, Lucie, ancienne championne de MMA et de boxe, fait son arrivée sur l'île. Tout le monde reste bouche bée. Propriétaire d'un collier d'immunité, celle-ci ne pourra pas être éliminée lors du prochain conseil. "Je suis très content. Ca a l'air d'être une guerrière", se réjouit Mathieu.

Arrivée sur le camp des Jaunes, Lucie partage toutefois quelques appréhensions en face cam. "C'est un peu comme arriver dans une nouvelle classe en plein milieu d'année. (...) Plein d'amitiés se sont déjà faites", confie-t-elle. Heureux de la voir rejoindre l'équipe, les garçons voient en elle une "machine de guerre" qui pourra faire avancer les Tao.

Epreuve d'immunité et deuxième conseil renversant

Lors de l'épreuve d'immunité, les deux équipes vont devoir ramener des lattes de bois à un endroit afin de les assembler pour former un symbole. A nouveau, ce sont les Jaunes qui sortent gagnants de l'épreuve. Les Rouges se retrouveront donc au conseil.

Chez les Oro, on sent la crispation. Qui devrait partir? Magali? Selon certains, cette dernière aurait du mal à trouver sa place dans l'équipe. Lors du conseil, la coach sportive de 47 ans en a toutefois bluffé plus d'un en sortant l'arme secrète "Quitte ou double" qu'elle a trouvée quelques heures auparavant. Se sentant également menacée, Candice sort le talisman qu'elle avait eu avec Hervé en début d'aventure. Bien qu'elle avait promis à l'aventurier qu'elle ne le sortirait pas, là, il en allait de sauver sa place dans l'aventure. La jeune femme est donc revenue sur sa promesse afin d'avoir l'immunité.

Ne pouvant pas choisir Candice pour son duel, Magali décide de se mesurer à Marie sur une épreuve d'équilibre. Cette dernière en sort perdante et doit donc inscrire son nom sur un bulletin de vote. Après avoir tous votés, Marie se retrouve avec la majorité des votes contre elle. Elle est donc éliminée de l'aventure. "C'est compliqué d'être éliminée ce soir à cause d'un duel provoqué par Magali", dit l'étudiante en événementiel de 25 ans. "C'est un échec mais je peux rien faire de plus que d'accepter ce qui m'arrive."