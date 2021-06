Après des semaines d'aventure, Koh-Lanta: Les armes secrètes a pris fin, ce vendredi soir, sur TF1. Maxine, Jonathan et Lucie, les trois finalistes de cette saison, se sont frottés à l'épreuve mythique des poteaux, le rêve de tous les aventuriers.

Sac sur le dos, les trois candidats encore en lice s'installent, chacun, sur leur poteau. "Je kiffe là", lance Lucie qui attend ce moment depuis des années. Les minutes passent et, comme Maxine, l'ex-Jaune reste immobile. Pour Jonathan, la tâche est toutefois plus difficile. Après la deuxième réduction de sa plateforme, l'aventurier perd presque l'équilibre mais arrive à se rattraper de justesse. A la troisième difficulté, celle où la plateforme est réduite à un carré de dix centimètres sur dix, le moniteur d'escalade perd toutefois ses moyens et tombe du poteau. Son destin n'est désormais plus entre ses mains. "J'ai souffert du début à la fin", explique-t-il. "Pour moi, c'était l'épreuve la plus dure de Koh-Lanta."

Toujours sur leur poteau, Maxine et Lucie doivent affronter une difficulté supplémentaire : la pluie! Après 2 heures et 8 minutes, Lucie tombe dans l'eau. Maxine est alors proclamée gagnante de l'épreuve des poteaux. "C’était hyper dur même si on avait l’impression que ça allait", explique l'ancienne sportive de haut niveau à Denis Brogniart. "C'était la finale olympique et, j'ai eu la médaille d'or."

C'est au vainqueur, donc à Maxine, que revient le choix de l'aventurier qui l'accompagnera lors de la super finale. La journaliste sportive privilégie les liens d'amitié et choisit Lucie, ex-Jaune qui avait notamment volé un collier d'immunité pour la sauver.

Dénouement de la saison depuis Paris

De Polynésie française, TF1 met le cap sur Paris pour la finale en direct (mais en léger différé). Tous les candidats de la saison prennent place un à un sur le plateau de Denis Brogniart. Seul le jury final pourra toutefois départager les deux finalistes. Il est composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Laetitia, Vincent, Thomas, Flavio, Magali, Laure, Arnaud et Jonathan.

L'heure du dépouillement a sonné. Avec neuf votes en sa faveur, contre quatre pour Lucie, Maxine gagne Koh-Lanta: Les armes secrètes. "C'est bien plus qu'une aventure. J'ai gagné tellement de choses dans cette aventure comme de la confiance en moi. J'ai également rencontré des personnes extraordinaires; Merci Koh-Lanta!", dit-elle avant d'ajouter que cette victoire était une "revanche" suite à une "carrière difficile". "Depuis mon retour de Koh-Lanta, je suis beaucoup plus heureuse. J'ai retrouvé ma joie de vivre. (...) J'en suis sortie grandie" L'ex-Rouge de 25 ans remporte donc le fameux chèque de 100.000 euros.

Denis Brogniart profite de la fin de l'émission pour annoncer la diffusion prochaine d'une nouvelle saison "exceptionnelle" qui fêtera les 20 ans de Koh-Lanta.