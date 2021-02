Décidément, les saisons de Koh-Lanta se suivent mais… ne se ressemblent pas ! Après avoir cassé les codes en répartissant les aventuriers par régions, l’émission présentée par Denis Borgniart revient, dès le 12 mars prochain, pour une nouvelle saison qui va en étonner plus d’un sur TF1.

Cap sur la Polynésie française

Tournée en respectant toutes les mesures sanitaires en vigueur, celle-ci se déroule, pour la première fois, et après des années aux Fidji, en Polynésie française, la terre de Teheiura, l’un des anciens aventuriers emblématiques de Koh-Lant a . “ On ne s’était jamais permis de tourner en Polynésie française auparavant parce qu’il y avait quelques soucis d’infrastructures sur place. Il n’y avait pas d’hôtel qui pouvait accueillir les 500 personnes de l’équipe. Il y avait aussi beaucoup de tourisme et de gens dans le champ ”, explique Alexia Laroche-Joubert, productrice d’Adventure Line Productions qui a pu revoir ses plans dès lors que la pandémie a réduit le nombre de touristes sur le territoire français d’Outre-mer.

Les armes secrètes et leurs vertus

Si la saison revient aux fondamentaux avec deux équipes, une jaune et une rouge, elle s’accompagne d’une nouveauté de taille en ce qui concerne le fonctionnement du jeu. Pour la première fois de son histoire, des armes secrètes seront cachées sur les camps. “ Certaines offriront des doubles votes, d’autres contreront des colliers d’immunités. Certaines provoqueront des duels ou auront le pouvoir de détourner des votes ”, tease TF1 dans un communiqué. De quoi faire donc totalement basculer l’aventure…

Avant de pouvoir les utiliser, il faudra toutefois réussir à les trouver, ce qui ne sera pas une mince affaire, souligne Julien Magne, producteur de l’émission. “ Ce sont des armes qui se méritent ! La recherche sera périlleuse ”, dit-il.

Pas de Belge au casting

Bien qu’aucun Belge ne fasse partie du casting, ce dernier promet de faire des étincelles. Parmi les 20 nouveaux aventuriers, on retrouve beaucoup de sportifs et de forts caractères. On peut donc s’attendre à quelques batailles d’ego et à des exploits physiques. De quoi rajouter un peu de piment à cette saison qui s’annonce déjà pleine de rebondissements.