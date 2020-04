Benjamin de cette saison, l’ambitieux Sam a finalement été éliminé de Koh-Lanta.

Cette aventure à Koh-Lanta, Sam en rêvait depuis son plus jeune âge. Sa passion pour l’émission de TF1 aura peut-être eu raison de lui. Ce vendredi, avec six votes contre lui, le jeune Alsacien, 19 ans, a été prié de faire ses valises. Interviewé par nos soins, l’aventurier, qui n’a pas caché sa déception à l’annonce de son élimination, se veut toutefois bon joueur. " Je m’attendais à l’élimination à la moindre immunité perdue. Bien avant la réunification, c’était le projet. Quand on n’a plus eu besoin de moi, on m’a jeté."

"Mais je ne peux en vouloir qu’à moi-même, explique Sam, dont le côté solitaire lui a souvent été reproché par ses camarades. J’avoue que mon côté social a été mauvais. Mais je pense que ça a été un prétexte pour me sortir. Dans Koh-Lanta, c’est chacun pour soi. J’ai du mal à donner ma confiance aux gens. Je l’ai donnée à Claude et Teheiura, même si je pense que mon élimination les a arrangés. Si c’était à refaire, j’essayerais quand même de m’ouvrir plus aux autres."

Vous qui êtes mordu de Koh-Lanta depuis votre plus jeune âge, l’aventure était à la hauteur de vos attentes ?

"Oui, vraiment. Quand j’ai vu les héros débarquer, ça a embelli mon aventure. Le petit bémol, c’est peut-être d’avoir essayé de tout faire pour améliorer le confort du camp et celui des autres, et ne pas avoir reçu beaucoup de reconnaissance à ce sujet. Mais bon, je ne regrette rien. C’est une aventure unique que j’ai eu la chance de vivre à la sortie de l’adolescence. Je rentre des souvenirs plein la tête."

À ce stade, qui voyez-vous gagner l’aventure ?