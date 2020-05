Dans une interview, Régis dévoile qu'une dispute avec Jessica, coupée au montage de l'épisode de Koh-Lanta, aurait provoqué son vote en défaveur de l'aventurière.

Alors qu'il s'était accordé avec le groupe des Rouges (Claude, Eric, Jessica, ...) pour se joindre à eux afin d'évincer Alexandra, Régis a retourné sa veste lors du conseil pour finalement voter contre... Jessica !



Si l'héroïne ne s'est pas montrée particulièrement amère lors de l'extinction de son flambeau, elle a tout de même épinglé le manque de transparence et d’honnêteté. Elle aurait préféré que Régis lui avoue tout simplement ses intentions, "j'aurais compris", a-t-elle relaté à Denis Brogniart.

Cependant, dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Régis explique que sa décision aurait en réalité été déterminée par une dispute, absente de l'épisode de vendredi dernier, qui se serait déroulée quelques heures seulement avant le conseil.



"On a eu une dispute avec Jessica parce que le feu n'a pas passé la nuit car je me suis endormi et j'étais en charge de le surveiller. Elle m'a alors accusé de l'avoir fait exprès et d'avoir éteint volontairement le feu. Cette accusation à tort m'a fait comprendre que je ne pouvais pas lui donner ma confiance. Je lui ai alors dit que j'allais voter contre elle, elle le savait avant d'aller au conseil."

Il a également profité de cette tribune pour amener des explications sur la fameuse "liste des éliminés", à propos de laquelle Jessica l'avait accusé de mentir au précédent conseil.

"En fait, mes mots ont été trop forts. On a eu une discussion avec Jessica et j'ai voulu évoquer le coup d'après. C'est alors qu'elle m'a donné quelques noms mais il n'y a pas eu de liste à proprement parler. C'est une incompréhension verbale dont a profité Moussa pour expliquer son vote contre Téheuira et je me suis tout pris dans la gueule. Pour résumer, je me suis fait avoir en beauté."

Reste à voir, dans l'épisode ( raccourci ) de ce vendredi, comment Régis va vivre sur le camp après son changement de cap...