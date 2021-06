Documentaire: l’AFC Chapecoense, club à jamais endeuillé Médias & Séries Jacques Besnard

© D.R. Les rescapés miraculés de Chapecoense ont été ovationnés par les supporters.

"A bord de LaMia 2933, tout va bien". En revoyant les images d’archives d’une interview accordée par un joueur de Chapecoense, tout sourire aux côtés du pilote de l’appareil, impossible de ne pas penser au cynisme cruel de cette scène. Quelques minutes plus tard, l’avion s’est écrasé sur une colline à quelques encablures de Medellin où 71 personnes ont perdu la vie : 19 footballeurs, 25 membres du staff, 20 journalistes et 7 membres de l’équipage. Le modeste club de football brésilien devait disputer la finale de la Copa Sudamericana afin d’écrire la plus belle page de son histoire.