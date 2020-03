Pour pousser les Belges à respecter le confinement, l'humoriste Pablo Andres ressort son costume de l'agent Verhaegen. A peine sortie, sa vidéo fait déjà le buzz.

"Si on est capable de survivre à une mitraillette sauce brazil, avec des fritjes dedans et une fricadelle à part... on peut survivre au confinement général, dieu!🧍" balance d'emblée le personnage fétiche de Pablo Andres dans une vidéo Les Belges vs Le Confinement postée sur Facebook. "En Belgique, si on est capable de vivre 500 jours sans gouvernement, alors 21 jours sans sortir... En plus, avec la pluie en Belgique, t'es déjà en confinement général la moitié de l'année."

Après avoir plaisanté sur le sujet en mode "Pas de panique" dans son costume de Jérôme Floquet (avec Sarah Grosjean en guest), voilà que l'humoriste a ressorti son costume de l'argent Verhaegen pour appeler les citoyens au confinement et à respecter les consignes de sécurité."Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mètre de sécurité, c'est deux bacs de bières mis sur la longueur, okayyy?"

Bien que vêtu de son costume et fumé sur le ton de l'humour, l'agent Verhaegen ne plaisante pas. "Coronaviruzze? 🦠Restez chez vous & on va lui faire sa peau à ce knul de viruzze! Et le premier qui sort, je viens lui botter personnellement les fesses!"