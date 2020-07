Avec ses rues pleines de poussière et de gamins bruyants, ses personnages aux prises avec des problèmes qui les dépassent, ses visages marqués, semblables à ceux de statues antiques et cette pauvreté digne dans laquelle se drapent les habitants des quartiers ouvriers de Napoli, L’Amie prodigieuse a réussi à capturer l’atmosphère du cinéma italien des années 1970. Déjà phénomène de librairie, la saga littéraire d’Elena Ferrante est devenue, par la magie combinée d’HBO et de la Rai, une saga télévisée plébiscitée dans le monde entier.