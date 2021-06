L’avenir du documentaire s’écrit (aussi) au "Sunny Side of the Doc" Médias & SériesInterview Caroline Gourdin

© D.R.

Pour sa 32e édition, le Sunny Side of the Doc de La Rochelle, incontournable marché international de coproduction du documentaire et des expériences narratives, se tiendra à nouveau en ligne du 21 au 24 juin.