Retour de bâton dans l'émission d'aventure.

Après avoir perdu à l'épreuve d'immunité, l'équipe des Jaunes se retrouve au Conseil face à Denis Brogniart. Avec six votes contre lui, Aubin est prié de quitter l'aventure. Son coup de stratège qui a entraîné l'élimination de Matthieu, il y a deux semaines, a fait peur à plusieurs membres de la tribu. " Aubin est un petit stratège. Je n'ai pas envie de connaître le même sort que Matthieu", dit d'ailleurs Laurent en votant contre son camarade. Bon joueur, Aubin quitte les Fidjis en espérant " que le meilleur gagne".

Interrogé par nos soins, l'aventurier du Sud revient sur son élimination. "Je comprends que les autres aient voulu m'éliminer parce qu'on n'est jamais en sécurité dans Koh-Lanta. Mais, je pensais que j'avais quand même bien placé mes jetons", explique Aubin. "On me reproche d'avoir éliminé Matthieu mais, si c'était à refaire, je ferais la même chose. Je ne regrette pas du tout. Je suis un joueur de poker. Il y a des coups évidents et éliminer Matthieu en était un. Je le referais dix fois. Mais bon, c'est sûr que cet acte m'a désservi par la suite. Je n'ai pu gérer les craintes des autres membres de l'équipe."

(...)