Avec plus de six mille milliards de dollars d’actifs, Black Rock est le plus grand investisseur financier du monde. Cette somme colossale, qui représente plus de deux fois le PIB de la France, ou quasiment le PIB des États-Unis, est confiée au groupe de gestion d’actifs par de gros investisseurs (multinationales, institutions financières, fonds d’investissement ou de pension), mais aussi par des milliers de petits épargnants, par le biais des ETF (exchanged traded funds ou fonds négociés en Bourse).

(...)